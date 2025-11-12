Conxemar estrena nueva imagen de marca para reafirmar su liderazgo en sostenibilidad e innovación
Eloy García destaca el peso estratégico del sector, que factura 19.000 millones y genera 36.000 empleos
El comisario de Pesca, Costas Kadis, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, asisten al acto
R. V.
La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura (Conxemar) ha presentado este miércoles en Cádiz su nueva imagen de marca. El acto ha contado con la participación de destacadas autoridades, incluyendo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, entre otros representantes institucionales y del sector.
En este marco, y bajo el lema «Conxemar: liderazgo, identidad y futuro», el evento supone el inicio de una nueva etapa en la historia de la asociación, que busca reforzar así su papel como referente del producto del mar congelado y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la defensa de los intereses del sector y de los consumidores.
Durante su intervención, el presidente de Conxemar, Eloy García, subrayó que esta nueva identidad aspira a ser el reflejo de «una organización moderna, abierta y global, que combina la experiencia con la innovación». García incidió en que la asociación mantiene «intactos los valores que la han hecho fuerte: unidad, independencia y servicio al sector».
Asimismo, Eloy García destacó que el rediseño de la marca «es el reflejo de una industria cohesionada y preparada para seguir avanzando hacia un futuro sostenible y competitivo», que tiene en la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y la generación de empleo de calidad sus principales pilares.
36.000 empleos directos y 19.000 millones de facturación
El presidente de Conxemar ofreció también un balance del sector basado en la proyección del Informe de la Industria y Comercialización de Productos Pesqueros en España 2025, elaborado por la Cátedra Ardán de la Zona Franca de Vigo.
El estudio refleja un sector que sostiene más de 36.000 empleos directos y factura más de 19.000 millones de euros. El congelado es el motor principal, responsable del 75 % de la facturación total, alcanzando aproximadamente 15.000 millones de euros.
