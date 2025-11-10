La EFCA festeja sus 20 años en Chipre con el comisario Kadis como «maestro de ceremonias»

El comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, hizo este lunes de maestro de ceremonias por el 20 aniversario de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés). El organismo con sede en Vigo celebró un acto conmemorativo a bordo del buque patrullero Ocean Sentinel, en Chipre, justo de donde es natal el máximo responsable de las políticas pesqueras de los Veintisiete. «Con su rica herencia marítima, Limassol es el escenario perfecto para celebrar dos décadas de cooperación en el control de la pesca y la gobernanza oceánica», indicó el chipriota sobre la ciudad en la que se desarrolló el evento, la segunda más grande de la isla.

Kadis aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los inspectores ayudan a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las distintas cuencas marítimas, así como para hacer hincapié en las prioridades estratégicas de la agencia, destacando la transición digital como pilar fundamental para acelerar la implementación del Reglamento de Control de la Pesca.

«El Ocean Sentinel, uno de los buques de la EFCA que patrullan el Mediterráneo, simboliza la confianza mutua y el firme compromiso de la Unión Europea con la protección de nuestros recursos marinos mediante Planes de Despliegue Conjunto en el marco de la Política Pesquera Común», señaló el comisario de Pesca y Océanos.

Desde su creación en 2005, la Agencia Europea de Control de la Pesca garantiza el cumplimiento de la normativa pesquera a través de operaciones conjuntas, vigilancia y alianzas globales. La visita se produce en un momento en que Chipre se prepara para asumir la Presidencia del Consejo de la UE, con la pesca y los océanos como temas prioritarios en la agenda.

«Iniciativas como la Iniciativa de Observación Oceánica, la Estrategia para las Islas y las Comunidades Costeras y la evaluación de la PPC definirán las prioridades de la economía azul del bloque, todas ellas respaldadas por el compromiso del Pacto Oceánico de la UE con un medio marino resiliente y próspero», destacan desde Bruselas.