La flota namibia avisa de problemas tras el recorte de la cuota de merluza

El Gobierno de Namibia, país que es todo un bastión para la industria pesquera gallega, decidió establecer un total admisible de capturas (TAC) para la merluza de 133.000 toneladas. Esto supone un recorte frente a las 140.000 que había disponible este año y aunque no parece una bajada significativa (del 5%), para los representantes de la industria local es todo un problema que planteará retos financieros y operativos. Así lo señala la Confederación de Asociaciones Pesqueras de Namibia (CNFA), de la que forman parte los buques de capital gallego que operan en el país.

Según recoge el medio The Namibian, la CNFA acepta la necesidad de una gestión basada en lo que dicen los científicos, pero creen que la cantidad fijada supondrá problemas. «La cuota pesquera nunca será suficiente», indicó el presidente de la asociación, Matti Amukwa, que explica que intentarán adaptarse, aunque «no es una tarea fácil».

Eso sí, Amukwa también recordó que lo mejor es hacer caso a los expertos, ya que de lo contrario «puede causar un daño irreparable a la población, lo que en última instancia provocaría el colapso de la población de merluza, la pesca y la pérdida de puestos de trabajo». De igual forma, insistió en la necesidad de luchar contra la pesca ilegal, indicando que existe margen de mejora en los sistemas de vigilancia y supervisión que se emplean.