Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca

«Al final vamos a estar todos los días con el móvil en la mano», exclamaba ayer el presidente de la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable y Náutica de Recreo, José Antonio Beiro, durante una entrevista telefónica con FARO. No lo decía por la llamada que mantenía con este periódico, sino por la consulta pública que unas horas antes había lanzado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: el paso previo a la normativa que entrará en vigor el 10 de enero de 2026 y por la cual todos los pescadores recreativos estarán obligados a registrar y notificar sus capturas, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, el control y la supervisión de la actividad.

A través de una app que la cartera que dirige Luis Planas ya ha presentado al colectivo —en torno a unas 50.000 personas con licencia en Galicia— se deberán declarar todas las especies sometidas a medidas de protección diferenciada; para las que la Unión Europea haya fijado cuotas, estén incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque; y para las que los dictámenes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca de recreo tiene «repercusiones importantes» en su mortalidad. No hay, más allá de esta relación, un listado que concrete con exactitud qué especies son las que se verán afectadas —una de las principales peticiones del gremio—. Lo único realmente claro es que estas comunicaciones tendrán que realizarse «diariamente». E incluso «cuando no se haya producido ninguna captura».

Así consta en el borrador publicado este martes por el Gobierno, que da cuenta de todos los datos necesarios para cumplimentar estas declaraciones: la fecha y hora en la que se haya producido la pesca, la especie, su peso, el número de ejemplares, si se retiene o se suelta, la zona de captura, la modalidad, el arte... Toda una serie de pormenores que a ojos de la asociación gallega va a suponer «un problema» para la mayor parte de los pescadores de recreo, teniendo en cuenta que «la mayoría es gente jubilada». «Estamos intentando apretar a la Administración para que nos aclare cómo proceder. Para tener reuniones en distintos puntos de Galicia, poder explicarle a los pescadores cómo funciona esto y, si es necesario, dar unos cursos», pone de manifiesto Beiro, para quien «hasta ahora nadie ha tenido prisa» por implementar la norma, que cree que cogerá al colectivo «con el pie cambiado».

«Dos declaraciones»

Lo cierto es que apenas quedan dos meses para que entre en vigor la medida —que no es más que la transposición estatal de una regulación promovida en el seno de la Comisión Europea— y el «desconocimiento» es casi total en el gremio, según denuncian desde la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable y Náutica de Recreo. La normativa, además, abre la puerta a que en aguas exteriores se utilice una aplicación diseñada por el Ejecutivo central —denominada PescaREC— y en aguas interiores se emplee una aplicación desarrollada por las comunidades, como es el caso de Galicia con la que está impulsando la Consellería do Mar. «Al final tendremos que hacer dos declaraciones», lamenta Beiro en este sentido.

«Galicia é a comunidade do Estado con maior número de federados e a competencia sobre unha superficie de augas interiores moi superior á de calquera das outras comunidades autónomas. Polo tanto, para a Administración autonómica é moi importante no ámbito da xestión pesqueira o poder acceder aos datos de capturas e controlar as especies con limitacións de captura dentro das augas da nosa competencia», indican por su parte desde el departamento que dirige Marta Villaverde, explicando que la app autonómica «será de obrigado uso para os federados galegos e os federados doutras partes do Estado poderán utilizar a do Ministerio na comunidade». Desde la Xunta recuerdan del mismo modo que presentaron alegaciones a los cambios promovidos por el Gobierno en el reglamento para la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, recalcando que «sería conveniente facilitar un listado oficial das especies suxeitas a declaración co fin de achegar seguridade xurídica».