La fragata española «Victoria» libera al mercante secuestrado frente a Somalia

La Operación Atalanta, la fuerza naval conjunta europea contra la piratería en el Cuerno de África y el Índico occidental, ha ejecutado otra misión con éxito. Y con la fragata española Victoria como buque nodriza para el despliegue de la operación.

Como acaba de informar en un comunicado oficial, el buque mercante Hellas Aphrodite, de pabellón maltés pero capital griego, ha sido liberado después de haber sido secuestrado por un comando de piratas somalíes previsiblemente vinculados al grupo terrorista yihadista Al-Shabaab. Sus 24 tripulantes se encuentran en buen estado; los asaltantes se dieron a la fuga.

La dotación del mercante, que iba cargado de combustible en dirección al puerto sudafricano de Durban, fue capaz de aislarse en la ciudadela del buque, un espacio seguro y blindado desde el que permanecieron «en todo momento» en contacto con el dispositivo de Atalanta. Aunque ayer había trascendido que los tripulantes se habían entregado a los piratas, finalmente pudieron aguardar por las fuerzas militares europeas a resguardo.

«Al recibir la alerta --dice el comunicado--, la Operación Atalanta desplegó de inmediato recursos terrestres y aéreos para tomar las medidas necesarias para responder eficazmente y liderar las operaciones». Además de la fragata española Victoria participaron en el dispositivo un dron (vehículo aéreo no tripulado, VANT) y el propio helicóptero de la Victoria.

El asalto se produjo a unas 700 millas náuticas de la costa de Somalia y los piratas se acercaron al mercante desde una embarcación nodriza que también había sido secuestrada. Se trata de un pesquero iraní de nombre Issamohahmdi, que también fue utilizado esta misma semana en un ataque que, por suerte, no desembocó en un abordaje gracias a un equipo de seguridad privada.

Cuando el capitán del Hellas advirtió la presencia de una pequeña lancha acercándose por estribor reallizó maniobras evasivas y aumentó su velocidad hasta los 14 nudos, pero no pudo evitar el asalto.

Hace solo cuatro días fue reportado otro ataque violento en la misma zona. El blanco esta vez fue el Stolt Sagaland, un quimiquero operado por Stolt Tankers. En este intento de abordaje participaron cuatro piratas, pero fueron repelidos por el equipo de seguridad privada que iba a bordo.