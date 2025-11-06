La Xunta recurre el fallo sobre la pesca de fondo
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor