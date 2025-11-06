Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta recurre el fallo sobre la pesca de fondo

La Xunta ha formalizado su participación en el recurso contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que avaló el veto a la pesca de fondo en 87 áreas de aguas comunitarias. El Ejecutivo autonómico apela al principio de proporcionalidad y pide excluir al palangre del cerrojazo.

