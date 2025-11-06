El PP europeo lleva un reportaje de FARO sobre pesca ilegal a Bruselas
La laxitud en las importaciones procedentes de algunas flotas, a examen
La Comisión Europea tiene un listado de establecimientos de productos pesqueros, fijados por países, que pueden realizar importaciones al mercado comunitario. De ellos, al menos siete buques de pesca de pabellón de China y dos congeladores coreanos han sido denunciados por pesca ilegal, tienen acusaciones por abusos laborales a bordo o advertencias activas de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), como desveló FARO en una investigación publicada el pasado 20 de octubre y titulada Buques asiáticos multados por pesca ilegal o abusos laborales pueden vender en la UE.
Este trabajo ha sido remitido ahora al comisario de Pesca, Costas Kadis, en una iniciativa parlamentaria para su respuesta por escrito. Fue registrada este martes por los eurodiputados Francisco José Millán Mon y Gabriel Mato.
«Según informó FARO DE VIGO, algunos buques asiáticos seguirían recibiendo autorización para vender sus capturas en la UE, a pesar de estar incluidos en las listas de pesca INDNR [de pesca ilegal, no regulada o no reglamentada] elaboradas por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera», expone la pregunta.
La misma iniciativa incluye conclusiones del informe Beyond Catch, divulgado en octubre por varias ONG, que también hace referencia a la entrada de pescado de China «sin una verificación ni supervisión suficientes», así como de un dictamen de los Consejos Consultivos de Pesca de Larga Distancia (LDAC) y de Mercados (MAC) respecto a la «necesidad urgente de reforzar y armonizar los controles de importación». Kadis tiene seis semanas para responder.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Hallan un cuerpo colgado de un árbol frente a la Diputación de Pontevedra
- Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
- Condenan por intrusismo a un falso médico que atendió 9 días en Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Condenan a la Escuela de Enfermería de Pontevedra a indemnizar y readmitir a un profesor al que echó tras denunciar «desviación de poder»
- «Ya vale de señalar a Franco como un criminal de guerra o un santo»
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor