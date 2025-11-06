El PP europeo lleva un reportaje de FARO sobre pesca ilegal a Bruselas

La Comisión Europea tiene un listado de establecimientos de productos pesqueros, fijados por países, que pueden realizar importaciones al mercado comunitario. De ellos, al menos siete buques de pesca de pabellón de China y dos congeladores coreanos han sido denunciados por pesca ilegal, tienen acusaciones por abusos laborales a bordo o advertencias activas de Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), como desveló FARO en una investigación publicada el pasado 20 de octubre y titulada Buques asiáticos multados por pesca ilegal o abusos laborales pueden vender en la UE.

Este trabajo ha sido remitido ahora al comisario de Pesca, Costas Kadis, en una iniciativa parlamentaria para su respuesta por escrito. Fue registrada este martes por los eurodiputados Francisco José Millán Mon y Gabriel Mato.

«Según informó FARO DE VIGO, algunos buques asiáticos seguirían recibiendo autorización para vender sus capturas en la UE, a pesar de estar incluidos en las listas de pesca INDNR [de pesca ilegal, no regulada o no reglamentada] elaboradas por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera», expone la pregunta.

La misma iniciativa incluye conclusiones del informe Beyond Catch, divulgado en octubre por varias ONG, que también hace referencia a la entrada de pescado de China «sin una verificación ni supervisión suficientes», así como de un dictamen de los Consejos Consultivos de Pesca de Larga Distancia (LDAC) y de Mercados (MAC) respecto a la «necesidad urgente de reforzar y armonizar los controles de importación». Kadis tiene seis semanas para responder.