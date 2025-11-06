Abordado por piratas un mercante griego frente a las costas de Somalia

La compañía experta en seguridad marítima Vanguard Tech ha informado del abordaje de un buque mercante frente a las costas de Somalia. Se trata del Hellas Aphrodite, con pabellón de Malta pero de propiedad griega, construido por el astillero Hyundai para la armadora Latsco Shipping Limited. Esta última compañía tiene sede fiscal en Mónaco. Otra empresa especializada en la gestión de riesgos en alta mar, Ambrey, ha ratificado esta información.

El ataque se produjo esta misma madrugada a unas 550 millas náuticas de la costa de Somalia, considerada de alto riesgo por la elevada actividad de la piratería. Informaciones divulgadas por portales especializados han constatado que el ataque se realizó con lanchas desde un buque nodriza, un pesquero identificado como Issamohahmdi y que habría sido secuestrado en las últimas semanas.

Alerta divulgada por otro ataque producido el día 3 / UKMTO

A bordo del Hellas Aphrodite van 24 tripulantes, que habrían podido ocultarse en un habitáculo de seguridad. Associated Press ha abundado que los piratas somalíes ejecutaron el ataque con ametralladoras y lanzagranadas antes de abordar la embarcación, de 183 metros de eslora.

El mercante se dirigía al puerto sudafricano de Durban desde Sikka, en la India.

Hace solo tres días fue reportado otro ataque violento en la misma zona. El blanco esta vez fue el Stolt Sagaland, un quimiquero operado por Stolt Tankers. En este intento de abordaje participaron cuatro piratas, pero fueron repelidos por el equipo de seguridad privada que iba a bordo.