La UVigo ayuda a desarticular un grupo que pescaba con dinamita en Galicia

La Guardia Civil de A Coruña y el Servicio Marítimo Provincial (SMP) han desmantelado un grupo dedicado a la pesca que utilizaba, supuestamente, artefactos explosivos (dinamita). En la operación, denominada Encaixe y que contó con la ayuda de la Universidade de Vigo, se detuvieron a siete personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna y otro de tenencia ilícita de explosivos.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, se inició en abril ante las sospechas de que un barco con puerto base en la localidad coruñesa empleaba métodos prohibidos para la pesca, con confirmación posterior de este extremo por parte de la Guardia Civil.

Los detenidos almacenaban estos artefactos en un garaje, trasladándolos posteriormente al puerto, ocultándolos en zonas cercanas al punto de atraque previsto, el cual variaban periódicamente tratando con ello de reducir al mínimo el riesgo de interceptación.

Momentos antes de zarpar, uno de los tripulantes subía a bordo los explosivos mientras los otros vigilaban. En el transcurso de la investigación, los agentes observaron el lanzamiento de los explosivos al mar, realizando el registro y grabaciones de las detonaciones submarinas a través de hidrófonos, gracias a la colaboración de la UVigo. También se documentaron incidentes que afectaron a submarinistas deportivos que se encontraban en la ensenada del Ézaro.

Durante los registros realizados en un garaje en Cee se localizaron 140 cartuchos finalizados, listos para su uso, y 37 detonadores con mecha. Además, se encontraron otros 20 cartuchos en el puerto de Corcubión.