Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza

La compañía argentina Grupo Moscuzza está de luto, al igual que buena parte del sector pesquero de Mar del Plata. José Marcelo Moscuzza, hijo del fundador de la compañía pesquera Grupo Moscuzza, José Américo, falleció en las últimas horas víctima de un accidente de tráfico en la ciudad de Lezama, provincia de Buenos Aires.

Según ha divulgado la edición digital del periódico La Nación, el vehículo en el que viajaba José Josesito Moscuzza volcó por motivos que todavía están bajo investigación, aunque sí se ha descartado la intervención de otros coches en el siniestro. Aunque el joven fue asistido por otros conductores y por personal del cuerpo de bomberos de Lezama, nada pudieron hacer por salvar su vida.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Moscuzza. Acompañamos a su familia y seres queridos con afecto y a toda la comunidad de Aldosivi, donde dejó una huella imborrable como dirigente apasionado del deporte marplatense», publicó en su cuenta de X el diputado provincial Gustavo Pulti. El Aldosivi es un club de fútbol marplatense del que el fallecido fue vicepresidente.

Moscuzza, además de un proveedor de primer nivel de productos de la pesca, es un cliente destacado del sector naval gallego. En Vigo mandó construir unidades como el arrastrero congelador Nina o los fresqueros Graciela I, José Marcelo o José Américo, todos asignados a Grupo Armón.