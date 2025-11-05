La CIG rechaza la clasificación propuesta por la patronal para el nuevo convenio de la conserva

La CIG informó ayer de su rechazo al modelo «pretendido por la patronal» de la conserva de pescado para el convenio colectivo al considerar que «dejaría en manos de cada empresa poder hacer su propio sistema de clasificación». El sindicato incidió en que este nuevo sistema «se descuelga del convenio y deja sin garantías el cuadro de personal». Además, la CIG advirtió de que esta clasificación incluye una «subida salarial desigual» y «consolida la grieta entre grupos».

Asimismo, comunicó que la FGAMT-CIG del Salnés celebró este lunes en Vilagarcía una asamblea de personas delegadas del sector de para abordar la negociación del convenio colectivo estatal y la propuesta patronal, presentada el pasado 28 de octubre.

Tras el rechazo, la central sindical ha traslado en el texto que ha aportado una serie de propuestas y que está «dispuesta a convocar movilizaciones en el caso de que no se produzcan avances» en una reunión el próximo 13 de noviembre, en Madrid.

Respecto al nuevo sistema, la organización sindical ha sostenido que la patronal del sector quiere incorporar un «sistema de clasificación profesional de nueve niveles segundo las agrupaciones de las valoraciones de los puestos de trabajo».