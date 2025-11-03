Muere Serafín Díaz, el último hombre en bajarse del «Prestige»
El excapitán marítimo de A Coruña murió este domingo 2 de noviembre en Cabanas
R. V.
Serafín Díaz Regueiro, excapitán marítimo de A Coruña, falleció este domingo 2 de noviembre en Cabanas a los 91 años. Su nombre quedó ligado para siempre a la catástrofe del Prestige. Fue la primera persona enviada por la Administración española que subió a bordo el 14 de noviembre de 2002 para verificar el estado del buque e intentar arrancar la máquina, y el último en abandonarlo el día 18, la víspera del hundimiento.
Figura tan clave como controvertida, defendió en el juicio que la tripulación había dificultado el arranque e incluso habló de «sabotaje», posiciones que generaron críticas de peritos y expertos que cuestionaron encender la máquina y no llevar el petrolero a un puerto refugio.
El veterano marino —referente en la Capitanía Marítima coruñesa durante años— será despedido en su localidad de Cabanas. La familia y allegados han recibido muestras de condolencia del sector marítimo y de quienes vivieron aquellos días de 2002 en primera línea.
