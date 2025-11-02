Mariscadores y depuradoras se unen por la crítica situación de los bancos

La Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y la Asociación Galega de Depuradores y Comercializadores de Marisco (Agacomar) están manteniendo contactos periódicos desde hace tiempo ante la gravedad de la situación del marisqueo gallego, con el objetivo de alcanzar puntos de acuerdo en la búsqueda de soluciones para revertir la problemática actual.

«Solo con la unión y el trabajo en común de todos los eslabones de la cadena marisquera seremos capaces de diseñar soluciones consensuadas que puedan, sino dar solución definitiva a los problemas, cuando menos minimizar sus efectos y poner los cimientos para su recuperación», manifestaron ayer en un comunicado.