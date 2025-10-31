Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia
Se trata de un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre
Tres marineros gallegos han muerto en una accidente de tráfico en Namibia. Según fuentes de la flota, el siniestro se produjo hace unas horas y las víctimas son un jefe de máquinas, un patrón y un contramaestre.
El grupo llegó a al aeropuerto de Windhoek Hosea Kutako desde donde debían trasladarse hasta Walvis Bay para embarcar en un pequero que faena merluza negra o róbalo, aunque se desconoce en qué barco. Fue en ese trayecto que realizaban en taxi cuando se produjo el siniestro mortal, en el que también perdió la vida el conductor del coche.
La carretera por la que se desplazaba está en muy malas condiciones y carece de los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según las fuentes.
[HABRÁ AMPLIACIÓN]
