Muere por un escape de gas en Fiyi un tripulante de máquinas de O Morrazo

El Helena Ndume (ex Anita, ex Matilda) es un buque palangrero construido por el astillero sueco Kalmar en 1986. Pasó por las filas de la multinacional Wofco antes de integrarse en la mercantil namibia Honeyguide Investments, participada por la armadora de Cangas Pesquera Vaqueiro.

Es un buque que ya ha hecho historia: bautizado en honor a una reconocida oftalmóloga namibia, ha sido el primero de pabellón de este país en asumir cuotas para operar en aguas internacionales, nada menos que en la pesquería de merluza negra (toothfish o róbalo).

Según los datos de posicionamiento AIS y de su señal VMS —o caja azul, es un dispositivo de control pesquero—, el barco arribó al puerto de Suva, en Islas Fiyi, esta misma semana. Fue allí, en un lateral del mismo muelle comercial, donde un «percance grave» en la sala de máquinas segó la vida de uno de sus tripulantes, Javier C. G., natural de O Morrazo, como avanzó FARO tras la confirmación de fuentes directas de la armadora.

De acuerdo a marineros del entorno del fallecido, de 48 años, se habría producido un escape o pequeña explosión de gas en la sala de máquinas cuando el Helena Ndume estaba siendo arranchado para volver a la mar. «Si das una bocanada al freón —es un refrigerante químico utilizado para congeladores o aires acondicionados— te desmayas y te quedas en el sitio. Es probablemente lo que sucedió aquí», indicó uno de ellos.

La policía de Fiyi se ha hecho cargo de la investigación, como ha constatado en portal local Mai TV, a fin de esclarecer las causas del accidente y de «garantizar la seguridad» a bordo para el resto de los tripulantes. Aunque otros miembros de la dotación fueron trasladados al Colonial War Memorial Hospital, en la misma ciudad de Suva, ya fueron dados de alta.

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) divulgó hace diez días las causas de un siniestro similar, aunque en este caso se produjo por una fuga de amoníaco y causó la muerte a dos gallegos. Sucedió en junio de 2022 a bordo del atunero Albacora Cuatro, que se encontraba en ese momento en las Seychelles. Los investigadores atribuyeron la fuga del gas tóxico a «la formación de algún tapón de lodos de aceite».