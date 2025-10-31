Misterio e incertidumbre desde Namibia. ¿Hay tres marineros fallecidos?

El de Namibia es uno de los caladeros históricos para la flota gallega, y está también entre los más productivos. Allí operan algunas de las principales compañías pesqueras españolas, con flota y factorías de elaboración en Walvis Bay o Lüderitz. Están asentadas en ese país Nueva Pescanova, Pereira, Iberconsa o Mascato, amén de alianzas comerciales con armadoras locales.

Por eso la huella gallega en el país es indeleble y, por esto mismo, no sorprendió que esta mañana distintas fuentes del sector empezasen a informar de un trágico accidente en una carretera namibia con el resultado de tres gallegos muertos. Los tres de O Morrazo, más en detalle, que se dirigían a Walvis desde Windhoek, capital y que alberga el aeropuerto internacional; iban, de acuerdo a las mismas fuentes, a bordo de un taxi. El propio presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, confirmó la información a la agencia EFE. Desde la embajada, a primera hora de esta mañana, emplazaron a los medios a dirigirse a la Oficina de Información Diplomática (OID), encargada de canalizar los datos a la prensa.

A esta hora, no obstante, y tras haber realizado llamadas a la embajada de España en Windhoek, al consulado de Lüderitz y a múltiples medios de comunicación locales, FARO no puede confirmar que se haya producido un accidente de tráfico de esta magnitud.

Es más, desde la dirección de una de las pesqueras consultadas apuntaron a este periódico que los marineros se dirigían al puerto de Walvis para embarcar en un palangrero con licencia de róbalo o merluza negra. Pues bien, solo un buque namibio cuenta con licencia para este recurso. Se trata del Helena Ndume, ex Matilda, participado por Pesquera Vaqueiro. Este pesquero ni siquiera se encuentra en Namibia, si no que está en el puerto de Suva, en las Fiji, como ha confirmado la armadora.

FARO ha tratado de volver a contactar con el presidente de ARVI, sin éxito.

Siniestro a bordo

Lo que sí ha podido ratificar este periódico es el fallecimiento de uno de los tripulantes del Helena Ndume, precisamente, a causa de un escape de gas cuando el buque estaba en puerto. La policía de Fiji ha abundado que este trabajador, que sí sería de O Morrazo, tenía «en torno a 40 años». Otros miembros de la dotación fueron trasladadados a un centro médico, el Colonial War Memorial Hospital, pero ya han sido dados de alta.