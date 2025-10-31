Los frigoríficos gallegos, en alerta por el recorte de la caballa en 2026: «Esto agrava la viabilidad»

La Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva (Afripex) ha mostrado su preocupación por la cuota de caballa que está previsto que se asigne a España en 2026, teniendo en cuenta que «las últimas noticias que se han podido ver en la prensa al respecto son muy alarmantes para el sector, proponiendo bajadas de las posibilidades de pesca de hasta un 70% con respecto al año actual», como divulgó FARO. «Obviamente esto agrava seriamente la viabilidad», advierten desde la agrupación, ya que la pesquería de xarda supone «entre un 35 y 45%» de la facturación de su tejido empresarial. «Este futuro incierto», alertaron de la misma manera: «Están provocando un serio riesgo de viabilidad para un sector que supera los 250 millones de euros anuales en facturación y que supone un motor económico muy importante en zonas costeras de Galicia».