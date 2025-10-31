Cuentas advierte «deficiencias» en los controles de la EFCA: no sabe si sus expertos viven en Vigo
Vigo
El Tribunal de Cuentas ha detectado «deficiencias» en los controles de la Agencia de Control de la Pesca (EFCA), asentada en Vigo, para comprobar que los expertos nacionales en comisión de servicio viven efectivamente en la ciudad olívica, como exigen las normas, con lo que genera el riesgo de que las indemnizaciones que pagan por este motivo no sean correctas y revela una «insuficiencia sistemática» en el control.
El organismo también cuestiona los criterios empleados en al diseñar una licitación para servicios informáticos y subraya que en 2024 la agencia prorrogó a 2025 el 22% de los créditos no disociados del ejercicio, algo que ya ocurrió en 2023.
