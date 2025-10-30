Xunta y Marina Mercante coordinarán las labores entre Guardacostas y Sasemar
REDACCIÓN
La Xunta de Galicia y la Marina Mercante han constituido un grupo de trabajo para elaborar un protocolo de coordinación entre Guardacostas de Galicia y Sasemar con la finalidad de prestar un mejor servicio a la sociedad y, particularmente, al sector marítimo pesquero.
La conselleira de Mar, Marta Villaverde, se reunió con la responsable de Marina Mercante, Ana Núñez, con el objetivo de avanzar en los asuntos trasladados por Galicia en la reunión del pasado mes de septiembre.
También se está trabajando en la confección de un nuevo convenio de cooperación mutua entre ambos departamentos con el objetivo de dar una respuesta idónea y ágil ante posibles incidentes que requieran la movilización de los medios marítimos, aéreos y terrestres de ambas administraciones.
