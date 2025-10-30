Bruselas plantea «congelar» las cuotas de merluza y raya para el próximo año

La Comisión Europea publicó ayer su recomendación para las cuotas de pesca del año que viene. Y como sucede desde que Reino Unido se fue de la Unión Europea, la postura de Bruselas incluye solo a las especies de aguas ibéricas, es decir, la zona del Atlántico que baña la costa de España y de Portugal, las conocidas como zonas IXa y VIIIc. Tras las recomendaciones realizadas por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), Bruselas estima necesario para el próximo año una aparente estabilidad o aumentos en las principales especies para la flota pesquera: merluza, raya, rapante y rape, con solo un leve descenso del 2% previsto para esta última. En contraposición, las autoridades comunitarias parten de la premisa de un necesario recorte del 5% en el caso del jurel que se pesca al sur de Fisterra.

La propuesta comunitaria está muy en línea con lo que ha ido planteando el ICES en los últimos meses. Por ejemplo, en el caso del rapante los científicos planteaban un aumento hasta casi 5.000 toneladas respecto al total admisible de capturas (TAC) de este año. Eso suponía un alza del 12,1% y Bruselas plantea dejarlo en una subida del 12%, 4.986 toneladas. Lo mismo sucede con el jurel de la IXa: los expertos apuntaban a una reducción del 4,6% y la Comisión lo sitúa en una caída del 5% como punto de partida (56.520 toneladas).

Mejores noticias hay en el caso de la raya o de la merluza, ya que para ambas confían en aprobar un rollover, es decir, mantener el mismo TAC. Para la primera, seguir con las 33 toneladas del Cantábrico y las 50 de las Rías Baixas. Para la segunda, continuar con 17.445 toneladas, pese a que el ICES planteaba un intervalo que suponía un descenso del 14,5%.

Sobre el rape, el próximo año se podrá capturar un 2% menos si los Veintisiete acaban acordando esta postura de Bruselas en el consejo de los días 11 y 12 de diciembre. Serían 5.340, muy similar al descenso del 1,7% que recomienda el ICES.

Por último, desde la Comisión aconsejan unos cupos multianuales para especies de menos valor para la flota, pero limitantes en función de los descartes pesqueros. Son especies como el lenguado, abadejo, merlán o la solla. Son cupos para 2026 y 2027, salvo en el caso de la solla, que se amplía también a 2028.