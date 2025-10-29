Nace en Vigo el primer decálogo científico sobre los beneficios del pescado para impulsar su consumo
Interfish y seis especialistas en salud y sostenibilidad presentan las 10 claves que condensan las aportaciones de los productos del mar, desde el embarazo hasta la vejez
Vigo ha acogido esta mañana la presentación en sociedad del primer decálogo científico sobre los beneficios del consumo de pescadoa lo largo de la vida humana, un «hito en la comunicación científica sobre alimentación marina» impulsado por Interfish —la única interprofesional pesquera de España, compuesta por Orpagu, Opromar y la OPP-7 de Burela— de la mano de seis especialistas de conocido prestigio.
La iniciativa tiene como propósito dar respuesta al «descenso muy acuciado y continuado» de consumo de productos del mar. «Un problema de primer orden», advirtió Juana Parada, vocal de la junta directiva de Interfish España, y también “una cuestión de salud”.
En el «Posicionamiento sobre el papel del pescado en la salud y la sostenibilidad» han trabajado conjuntamente Ángel Gil Hernández, Elvira Larqué, Rosaura Leis, Guillermo Aldama, Federico Cuesta y Gumersindo Feijoo, referentes en nutrición, pediatría, cardiología, geriatría y sostenibilidad.
Los expertos desgranaron las diez certezas científicas que incluye su manifiesto, «sustentadas en la evidencia internacional», que condensan los beneficios del consumo de pescado a lo largo de toda la vida, desde el embarazo hasta la vejez. Estas son las claves:
- El pescado es un componente esencial de una dieta equilibrada, fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3.
- Durante el embarazo y la lactancia, su consumo mejora el desarrollo neurológico del feto y del lactante gracias al DHA.
- En la edad pediátrica, ayuda a programar una mejorsalud futura; debe fomentarse desde la familia y los centros educativos.
- Previene enfermedades crónicas —cardiovasculares, oncológicas y neurológicas— cuando forma parte de un patrón alimentario saludable.
- Favorece un envejecimiento activo y saludable, contribuyendo a mantener masa muscular, función cognitiva y menor fragilidad.
- Es un alimento sostenible, cuando procede de flotas y acuicultura que cumplen criterios ambientales y sociales internacionales.
- Sus beneficios superan ampliamente los riesgospotenciales por contaminantes; se recomienda variar especies y seguir las guías oficiales.
- El selenio del pescado actúa como factor protector frente al metilmercurio, su principal contaminante.
- Es necesario actualizar las recomendaciones de consumo en grupos vulnerables (embarazadas, lactantes e infancia), a la luz de la evidencia más reciente.
- Se aconejan 3 a 4 raciones semanales, combinando pescado azul y blanco, en todas las etapas de la vida.
