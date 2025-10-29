Nace en Vigo el primer decálogo científico sobre los beneficios del pescado para impulsar su consumo

Vigo ha acogido esta mañana la presentación en sociedad del primer decálogo científico sobre los beneficios del consumo de pescadoa lo largo de la vida humana, un «hito en la comunicación científica sobre alimentación marina» impulsado por Interfish —la única interprofesional pesquera de España, compuesta por Orpagu, Opromar y la OPP-7 de Burela— de la mano de seis especialistas de conocido prestigio.

La iniciativa tiene como propósito dar respuesta al «descenso muy acuciado y continuado» de consumo de productos del mar. «Un problema de primer orden», advirtió Juana Parada, vocal de la junta directiva de Interfish España, y también “una cuestión de salud”.

En el «Posicionamiento sobre el papel del pescado en la salud y la sostenibilidad» han trabajado conjuntamente Ángel Gil Hernández, Elvira Larqué, Rosaura Leis, Guillermo Aldama, Federico Cuesta y Gumersindo Feijoo, referentes en nutrición, pediatría, cardiología, geriatría y sostenibilidad.

Los expertos desgranaron las diez certezas científicas que incluye su manifiesto, «sustentadas en la evidencia internacional», que condensan los beneficios del consumo de pescado a lo largo de toda la vida, desde el embarazo hasta la vejez. Estas son las claves: