Mar tendrá su presupuesto más alto en 15 años: más de 225 millones

Un presupuesto «proporcionado, realista y hecho con la responsabilidad del contexto socioeconómico actual». Así será la partida de la Consellería do Mar para 2026 a ojos de su titular, Marta Villaverde, que ayer compareció en comisión parlamentaria para presentar sus nuevas cuentas: 225,6 millones de euros, un 2,2% más que este ejercicio y el presupuesto más alto en 15 años. Fondos, pese a todo, insuficientes para la oposición, que recordó que la subida anunciada está por debajo del aumento medio de otras secciones de los orzamentos de la Xunta y de la inflación.

Villaverde, por su parte, reseñó que entre las medidas previstas por su cartera está la de reforzar el programa de desarrollo sostenible de las zonas de pesca —que recibirá 22,9 millones, un 12,3% más— y también su contribución a seguir impulsando la investigación y conocimiento, con 4,5 millones para el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) y 5,5 millones para el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar). No obstante, uno de los mayores apoyos se lo llevará la producción acuícola. Mar destinará casi 30 millones a la creación de empresas vinculadas a esta actividad y más de dos para el aumento del potencial de las zonas de producción, así como 17 millones a la industria de la transformación.

«Nuestra motivación un año tras otro es dar cumplimiento a las necesidades del sector», dijo ayer la conselleira, que también desgranó que Portos de Galicia contará con un presupuesto de 35 millones de euros en 2026 y de la misma forma se reforzará el Servicio de Gardacostas con 18,2 millones.

También se invertirá en la explotación sostenible de los recursos, con fondos para paralizaciones temporales (cinco millones), planes de producción y comercialización (4,5), gestión integral de los recursos biológicos marinos (8,4 millones), seguridad alimentaria (1,57) y mejora de las condiciones y seguridad a bordo (2,5).