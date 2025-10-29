Malvinas encarga a Damen su nuevo puerto para 2028 por 125 millones

Malvinas (Falklands) ha dado muchas vueltas, consultas e idas y venidas, pero parece que por fin ha dado el paso: el Gobierno isleño ha firmado con el gigante holandés Damen la construcción de su nuevo puerto, una instalación que estará lista en 2028 y que costará más de 109 millones de libras, 125 millones de euros al cambio actual. La instalación, que será similar a la actual al estar formada por barcazas enormes de acero, tendrá un total de 400 metros para amarre y un espacio operativo mejorado, siendo su objetivo principal el de asegurar la «sostenibilidad de la industria pesquera», protagonizada por los buques de Vigo y su área.

El Gobierno de Malvinas comunicó la firma del contrato con Damen Civil and Modular Construction BV (Damen), que sustituirá a Harland & Wolff, el histórico astillero británico que fabricó el Titanic y que fue descartado cuando entró en crisis, antes de ser adquirido por Navantia. El nuevo adjudicado se encargará de diseñar el nuevo puerto y de desinstalar y desmantelar el Fipass (siglas de Falkland Interim Port and Storage System), la estructura flotante que acumula más de 40 años de muelle provisional. El nuevo muelle deberá durar unos 50 años.

Otra vistas del futuro muelle de Malvinas / FIG

La empresa RSK se encargará de construir la nueva carretera de acceso y las instalaciones terrestres asociadas al nuevo puerto, que constará de cuatro barcazas de 90 metros, similares en diseño a las actuales, pero con elementos a medida, como un calado más superficial, para adaptarse al emplazamiento específico.

Reacciones

«Un nuevo puerto es un factor fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo económico futuro», explicó la directora ejecutiva del Gobierno isleño, Andrea Clausen. De hecho, Malvinas recuerda que la industria pesquera «genera más de 50 millones de libras [57 millones de euros] al año en concepto de derechos de licencia e ingresos fiscales» y que, con el puerto, los buques tendrán nuevas «oportunidades para mejorar el valor añadido» al aumentar la capacidad de operativa. Además, la Administración prevé también «mejorar las oportunidades turísticas» del archipiélago.

Por su parte, la Asociación de Empresas Pesqueras de Malvinas (Fifca, por sus siglas en inglés), apuntó que la firma del contrato «supone un hito fundamental» para tener «unas instalaciones modernas y adecuadas». «Supondrá un beneficio significativo no solo para la industria pesquera, sino también para la economía de las Islas Malvinas en su conjunto», señalaron.