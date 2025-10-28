Planas pide a la CE que «tome nota» del esfuerzo de España en el Mediterráneo

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, aseguró ayer que la Comisión Europea (CE) debe «tomar nota» del esfuerzo que ha hecho la flota pesquera española en el Mediterráneo para lograr que mejore la situación de las poblaciones de peces, y se mostró confiado en que en 2026 aumenten los días de capturas en esas aguas.

«En relación con el Mediterráneo, el informe científico es positivo, va en la buena dirección. Nos llena de satisfacción que el gran esfuerzo realizado dé resultado, y yo creo que la Comisión tiene que tomar nota», declaró a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de la Unión Europea (UE) que se celebra en Luxemburgo.

Planas subrayó que en los últimos cinco años se han reducido las capacidades de captura de la flota en el Mediterráneo y se ha hecho «un esfuerzo absolutamente desmesurado en relación con los objetivos planteados».

«Ahora es el momento de que la Comisión mantenga esa sostenibilidad, también desde el punto de vista económico, para nuestra flota y nos permita, lógicamente, avanzar, y es la pretensión de España, en el incremento para 2026 del número de días de captura en el Mediterráneo», expuso.

En una reunión de ministros de Pesca de la UE el pasado diciembre se evitó en la práctica la disminución del 79 % en los días en los que la flota española podía salir a faenar al Mediterráneo occidental este 2025 (en relación a 2024).

La Comisión Europea propuso en un primer momento para el Mediterráneo occidental esa reducción del 79 %, pero el acuerdo final permitió a la flota española salir al mar los mismos días que en 2024 si se aplicaban medidas respetuosas con el ecosistema.

En la propuesta para la pesca en 2026, Bruselas indicó que en el segundo año en el que se aplicará de manera permanente el plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental, del que dependen las capturas en esas aguas, se mantengan todas las prácticas de pesca sostenible establecidas en ese documento, como regular el esfuerzo pesquero de los barcos de arrastre y palangreros o implementar un mecanismo de compensación para los arrastreros.

Las posibilidades de pesca en el Mediterráneo y el Atlántico se tendrán que acordar en la reunión que los ministros de Pesca mantendrán en diciembre.

La caballa, en el foco

Para el Atlántico, Bruselas aún no ha publicado su propuesta, pero Planas dijo ayer que hay ya informes científicos que «mantienen básicamente los datos o nos manifiestan una cierta continuidad en relación con las capturas».

«Vamos a esperar qué propone la Comisión Europea. Esperamos que salga bien la negociación con Reino Unido y también con Noruega y Estados costeros, pero evidentemente nuestra preocupación es que por parte de algún Estado costero se adopten decisiones, por ejemplo, en materia de caballa, unilaterales, que reduzcan notablemente las posibilidades de captura», expuso en este contexto.