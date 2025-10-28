Mar desplegará casi 15 millones para potenciar las pymes de la cadena del mar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó ayer de que el Consello de la Xunta ha dado el visto bueno a destinar cerca de 15 millones de euros a mejorar la competitividad y rentabilidad de las pymes de transformación de productos del mar en Galicia. El objetivo es apoyar la un sector «en el que Galicia es líder a nivel europeo».

En concreto, la resolución de la convocatoria de este año recoge la aprobación de 48 proyectos impulsados por el sector por un importe bianual de 14,7 millones de euros. Con estas ayudas se contribuye al 50% del importe subvencionable en cada una de las iniciativas.

Un porcentaje que podrá elevarse al 100% si el proyecto es de índole colectiva y tiene características innovadoras, por lo que la inversión total para acometer mejoras en las instalaciones de estas empresas es de 26,4 millones de euros.

Entre las acciones que son objeto de apoyo, cofinanciadas con fondos europeos (Fempa), está la optimización de los procesos de transformación; la innovación en el ámbito de la industria de procesamiento de pescados y en la transformación de moluscos; la ampliación y adquisición de equipaciones en las plantas de este sector y mejoras en materia de eficiencia energética, entre otras.