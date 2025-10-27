Interfish presenta el decálogo científico sobre Salud y Sostenibilidad

Interfish, la interprofesional pesquera española, presenta este miércoles en Vigo el I Decálogo Científico de Posicionamiento sobre Salud y Sostenibilidad, un documento fruto del trabajo conjunto de seis especialistas en cardiología, pediatría, nutrición, geriatría, salud pública y sostenibilidad alimentaria. El documento pone el foco en los beneficios del consumo habitual de pescado.