Las armadoras uruguayas piden crear un Instituto Nacional de Pesca

La Cámara de la Industria Pesquera de Uruguay, que incluye a los armadores gallegos con buques en el país, quiere que el Gobierno apueste por la creación de un Instituto Nacional de Pesca para potenciar el sector. Así lo explicó el presidente de la cámara, Juan Riva-Zucchelli, en una entrevista en la radio local Monte Carlo, en la que indicó que la idea sería que la institución estuviese formada como una colaboración público-privada.

Entre los objetivos de este Instituto Nacional de Pesca estaría el definir la política del sector, análogo a los que existen en el país centrados en otros productos como la carne o el vino. «Todos tienen su instituto», indicó Riva-Zucchelli, que cree que sería «fundamental». Hasta este momento, todo lo relacionado con la pesca está concentrado en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).