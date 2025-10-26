Suso García, nuevo secretario nacional de la FGAMT-CIG

El VI Congreso de la Federación Galega de Alimentación, Mar Transporte e Telecomunicacións (Fgamt) de la CIG ha elegido a Suso García Couso como su nuevo secretario nacional, ha sido por unanimidad, en concreto, con 88 votos a favor. En el proceso han participado alrededor de 100 personas y también se ha renovado la Ejecutiva federal.