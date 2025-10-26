Los GNR lusa reforzará el control de sus costas con una patrullera por 9 millones
Las autoridades de Portugal vuelven a incautar una cantidad significativa de almeja: 1 tonelada
A. A.
Vigo
Portugal se refuerza para vigilar sus costas. La Guardia Nacional Republicana (GNR) invertirá 9 millones de euros para dotarse de una patrullera costera (Coastal Patrol Vessel) en 2027. Así lo aprobó y anunció el Gobierno del país vecino, en un proyecto surgido tras identificar la necesidad de renovar los medios navales de la GNR debido al desgaste operativo y al envejecimiento de las embarcaciones actuales.
Por otro lado, las autoridades lusas siguen trabajando para acabar con el furtivismo. En Montijo, cerca de Lisboa, el PSP (Polícia de Segurança Pública) interceptó una tonelada de almeja japónica ilegal en una inspección rutinaria a un vehículo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»