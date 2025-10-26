Los GNR lusa reforzará el control de sus costas con una patrullera por 9 millones

Portugal se refuerza para vigilar sus costas. La Guardia Nacional Republicana (GNR) invertirá 9 millones de euros para dotarse de una patrullera costera (Coastal Patrol Vessel) en 2027. Así lo aprobó y anunció el Gobierno del país vecino, en un proyecto surgido tras identificar la necesidad de renovar los medios navales de la GNR debido al desgaste operativo y al envejecimiento de las embarcaciones actuales.

Por otro lado, las autoridades lusas siguen trabajando para acabar con el furtivismo. En Montijo, cerca de Lisboa, el PSP (Polícia de Segurança Pública) interceptó una tonelada de almeja japónica ilegal en una inspección rutinaria a un vehículo.