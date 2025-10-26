Eurodiputados piden a la CE que sea «más activa» sobre los bidones radioactivos

Los eurodiputados del PPdeG, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez Lázara, han presentado una nueva pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en relación a los residuos radiactivos nucleares que se encuentran en el Atlántico, al noroeste de la costa gallega.

Llaman a que sea «más activa» en relación a esta situación e impulse alguna iniciativa para monitorearlos. Asimismo, aluden al Pacto por los Océanos y piden que una de sus iniciativas incluya las áreas donde se encuentran los bidones.

La CE trasladó la semana pasada que no dispone de las competencias para misiones relativas a residuos radiactivos.