Eurodiputados piden a la CE que sea «más activa» sobre los bidones radioactivos
Millán Mon y Vázquez presentan una nueva pregunta a Bruselas por estos residuos
REDACCIÓN
Vigo
Los eurodiputados del PPdeG, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez Lázara, han presentado una nueva pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en relación a los residuos radiactivos nucleares que se encuentran en el Atlántico, al noroeste de la costa gallega.
Llaman a que sea «más activa» en relación a esta situación e impulse alguna iniciativa para monitorearlos. Asimismo, aluden al Pacto por los Océanos y piden que una de sus iniciativas incluya las áreas donde se encuentran los bidones.
La CE trasladó la semana pasada que no dispone de las competencias para misiones relativas a residuos radiactivos.
