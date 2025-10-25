Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La EFCA gestionará 31,6 millones de presupuesto

Las cifras aprobadas para el año próximo | Prevé adjudicar el contrato de los tres buques en marzo

Desde la izq., Patricia Sánchez, Marcel Dedic, Susan Steel y Pedro Galache. | Marta G. Brea

Desde la izq., Patricia Sánchez, Marcel Dedic, Susan Steel y Pedro Galache. | Marta G. Brea

REDACCIÓN

Vigo

El Consejo de Administración de la Agencia Europea de Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) ha aprobado en su reunión de las últimas horas su programa de trabajo plurianual 2026-2030, y el presupuesto para el año que viene, que asciende a 31,6 millones de euros. Según ha informado en rueda de prensa la directora de la Agencia, Susan Steele, la Agencia seguirá centrada en los próximos años en su misión de apoyar a los Estados miembros de la UE, coordinando las operaciones de control e inspección de pesca, mediante los planes de despliegue conjunto.

Así, la EFCA seguirá desarrollando, mejorando y manteniendo los sistemas integrados de información pesquera, y preparará una estrategia de formación operativa para prestar asistencia en materia de formación a los Estados miembros. Preguntado sobre el proceso de licitación para la renovación de los buques patrulleros de la Agencia, el jefe de la Unidad de Servicios Corporativos, Marcel Dedic, ha explicado que hace algo más de un mes que se inició la evaluación de ofertas. La previsión es que el contrato para tres barcos (en dos lotes), de un máximo de 75 millones de euros y una vigencia de cuatro años, pueda adjudicarse en marzo de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
  2. La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
  3. Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
  4. Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
  5. Muere una conductora tras un accidente en Redondela
  6. Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
  7. Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
  8. Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia

La EFCA gestionará 31,6 millones de presupuesto

La EFCA gestionará 31,6 millones de presupuesto

Tragsa inicia una investigación interna por acoso laboral en el oceanográfico «Miguel Oliver»

Tragsa inicia una investigación interna por acoso laboral en el oceanográfico «Miguel Oliver»

La Ciaim urge una revolución en los sistemas de seguridad de Capitanía, Pesca y empresas

La Ciaim urge una revolución en los sistemas de seguridad de Capitanía, Pesca y empresas

Persecución de película en alta mar: una patrullera 'viguesa' de la Guardia Civil caza una narcolancha con 1.700 kilos de hachís

Persecución de película en alta mar: una patrullera 'viguesa' de la Guardia Civil caza una narcolancha con 1.700 kilos de hachís

La balsa de babor del «Pitanxo» fue mal liberada por «falta de formación»: se la llevó el viento

La balsa de babor del «Pitanxo» fue mal liberada por «falta de formación»: se la llevó el viento

Las familias del «Pitanxo» celebran que el informe de la Ciaim confirme la negligencia del naufragio: «Hoy estamos más fuertes que nunca»

Las familias del «Pitanxo» celebran que el informe de la Ciaim confirme la negligencia del naufragio: «Hoy estamos más fuertes que nunca»

Mareas prohibidas, despachos falsos... las claves del «Pitanxo» que FARO desveló y confirma la Ciaim

Mareas prohibidas, despachos falsos... las claves del «Pitanxo» que FARO desveló y confirma la Ciaim

La defensa de Nores y Padín desacredita el informe de la Ciaim: «Arriba a conclusiones incorrectas»

La defensa de Nores y Padín desacredita el informe de la Ciaim: «Arriba a conclusiones incorrectas»
Tracking Pixel Contents