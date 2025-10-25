La EFCA gestionará 31,6 millones de presupuesto
Las cifras aprobadas para el año próximo | Prevé adjudicar el contrato de los tres buques en marzo
REDACCIÓN
El Consejo de Administración de la Agencia Europea de Pesca (EFCA, por sus siglas en inglés) ha aprobado en su reunión de las últimas horas su programa de trabajo plurianual 2026-2030, y el presupuesto para el año que viene, que asciende a 31,6 millones de euros. Según ha informado en rueda de prensa la directora de la Agencia, Susan Steele, la Agencia seguirá centrada en los próximos años en su misión de apoyar a los Estados miembros de la UE, coordinando las operaciones de control e inspección de pesca, mediante los planes de despliegue conjunto.
Así, la EFCA seguirá desarrollando, mejorando y manteniendo los sistemas integrados de información pesquera, y preparará una estrategia de formación operativa para prestar asistencia en materia de formación a los Estados miembros. Preguntado sobre el proceso de licitación para la renovación de los buques patrulleros de la Agencia, el jefe de la Unidad de Servicios Corporativos, Marcel Dedic, ha explicado que hace algo más de un mes que se inició la evaluación de ofertas. La previsión es que el contrato para tres barcos (en dos lotes), de un máximo de 75 millones de euros y una vigencia de cuatro años, pueda adjudicarse en marzo de 2026.
