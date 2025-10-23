Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La defensa de Nores y Padín desacredita el informe de la Ciaim: «Arriba a conclusiones incorrectas»

Rechaza el embarre del «Villa de Pitanxo» y apela a la sentencia que ganó a las aseguradoras

Padín, a la izquierda, a su llegada a los juzgados en junio de 2022

Padín, a la izquierda, a su llegada a los juzgados en junio de 2022 / Jesús Hellín

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Amya Abogados, que ejerce la representación legal del patrón del Villa de Pitanxo, Juan Padín, de la armadora, Pesquerías Nores Marín, y su director de Flota, José Antonio Nores Ortega, ha emitido esta mañana un comunicado en reacción a la divulgación oficial del informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) sobre el naufragio.

En primera instancia, apela a una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, divulgada en agosto, que determinó que el buque había pasado «satisfactoriamente todas las inspecciones reglamentarias» antes de partir a Terranova en enero de 2022. «La sentencia se apoya en una larga serie de documentos y pruebas, testificales y periciales, tanto de particulares como de cargos públicos --expone la misma nota-- que ponen contundentemente de manifiesto la falta de base de las conclusiones establecidas en el informe».

El despacho de abogados también aprecia una contradicción entre las conclusiones de este informe final de la Ciaim y las que expusieron dos de sus técnicos con anterioridad, que ejercieron de peritos para la Audiencia Nacional. «La nueva tesis de la Ciaim, al darse cuenta de la inconsistencia del embarre [que es la que habían manifestado los peritos], es la de que, pese a que la red estaba entre aguas y no enganchada al fondo, como se pretendió de inicio, en la misma habría fango, lo cual produciría mayores tensiones en los cables de remolque, nada que ver con la tesis del embarre y no supone más que una nueva especulación».

A juicio de Amya la Ciaim ha arribado a «conclusiones incorrectas».

TEMAS

  1. Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
  2. La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
  3. Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
  4. Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
  5. El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
  6. Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
  7. Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
  8. De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'

La defensa de Nores y Padín desacredita el informe de la Ciaim: «Arriba a conclusiones incorrectas»

La defensa de Nores y Padín desacredita el informe de la Ciaim: «Arriba a conclusiones incorrectas»

Las familias del «Pitanxo» celebran que el informe de la Ciaim confirme la negligencia del naufragio: «Hoy estamos más fuertes que nunca»

Las familias del «Pitanxo» celebran que el informe de la Ciaim confirme la negligencia del naufragio: «Hoy estamos más fuertes que nunca»

Mareas prohibidas, despachos falsos... las claves del «Pitanxo» que FARO desveló y confirma la Ciaim

Mareas prohibidas, despachos falsos... las claves del «Pitanxo» que FARO desveló y confirma la Ciaim

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: «El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde»

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: «El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde»

Informe “Villa de Pitanxo”: un rugido por los 21

Informe “Villa de Pitanxo”: un rugido por los 21

El «Radoche Tercero» se hunde tras el rescate de noche de sus 12 marineros

El «Radoche Tercero» se hunde tras el rescate de noche de sus 12 marineros

Rescatados los 12 tripulantes de un pesquero gallego, 9 de ellos españoles, tras sufrir una vía de agua en Gran Sol

Rescatados los 12 tripulantes de un pesquero gallego, 9 de ellos españoles, tras sufrir una vía de agua en Gran Sol

El buque gransolero «Puenteareas Uno» paga 130.000 euros para ser liberado en Irlanda

El buque gransolero «Puenteareas Uno» paga 130.000 euros para ser liberado en Irlanda
Tracking Pixel Contents