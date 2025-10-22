Rescatados a los 11 tripulantes de un pesquero gallego que sufrió una vía de agua en Gran Sol

Rescate en aguas de Gran Sol entre buques gallegos. El arrastrero gallego Radoche Tercero sufrió una vía de agua cuando navega al sur de Irlanda. La tripulación dio la voz de alarma ante la imposibilidad de contener el agua y a su rescate acudió otro arrastrero gallego, el Puenteareas Uno, que recogió a los 11 marineros y en estos momentos los está llevando a tierra.

Según confirma Salvamento Marítimo, el barco con base en Celeiro y bandera francesa detectó la entrada de agua en el barco, una unidad construida en A Coruña en el año 2001 y que cuenta con 34,2 metros de eslora. El barco estaba concretamente a 55 millas al sur de la localidad pesquera de Castletownbere, habitual puerto para los barcos gallegos que operan en la zona.

Aunque son varios los arrastreros que se encuentran operando estos días en el caladero y cerca de la zona del accidente, el que más cerca estaba era el Puenteareas Uno, buque que fue vigués hasta poco antes de la pandemia, cuando fue vendido a un armador de la zona de Boiro. Este otro pesquero logró llegar a la zona y recoger a los 11 tripulantes, sanos y salvos.

Se da la casualidad de que solo unos días antes el Puenteareas Uno había sido apresado por las autoridades irlandesas tras haber detectado que no cumplió con la norma que prohíbe los descartes pesqueros. Pagó 130.000 euros de fianza para poder volver al caladero. Y lo ha hecho para un rescate crucial.

Rescatados y rescatadores están en dirección al puerto y según Salvamento Marítimo la hora estimada de llegada es entre las 16.00 y 17.00 horas.

El accidente ha sido vigilado y coordinado por Reino Unido al tratarse de una zona de búsqueda y rescate (Search and Rescue, SAR) que está bajo la responsabilidad del país. El Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) ha colaborado en la emergencia.