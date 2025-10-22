Luz verde al proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de Pesca
Se crea la categoría de «infracciones leves»
Agencias
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, con el objetivo de adaptar la normativa española a las últimas modificaciones europeas y reforzar la lucha contra la pesca ilegal.
En concreto, este proyecto, que arranca su tramitación parlamentaria en Congreso y Senado, establece un marco sólido para el control y la inspección, que garantice el cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC) y refuerce la sostenibilidad de la actividad pesquera.
Entre las medidas destaca el nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones claras y flexibles. Así, se crea una nueva categoría de infracciones leves, al objeto de guardar proporcionalidad con el acceso a las ayudas, dado que esto vinculada a la ausencia de determinados antecedentes sancionadores.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- De la pista de baile al altar