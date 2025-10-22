Luz verde al proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de Pesca

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima, con el objetivo de adaptar la normativa española a las últimas modificaciones europeas y reforzar la lucha contra la pesca ilegal.

En concreto, este proyecto, que arranca su tramitación parlamentaria en Congreso y Senado, establece un marco sólido para el control y la inspección, que garantice el cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC) y refuerce la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Entre las medidas destaca el nuevo régimen de infracciones y sanciones, con tipificaciones claras y flexibles. Así, se crea una nueva categoría de infracciones leves, al objeto de guardar proporcionalidad con el acceso a las ayudas, dado que esto vinculada a la ausencia de determinados antecedentes sancionadores.