El buque vigués «Puenteareas Uno» paga 130.000 euros para ser liberado en Irlanda

La Autoridad de Protección de la Pesca Marítima (SFPA, por sus siglas en inglés) de Irlanda informó esta semana del apresamiento y liberación del arrastrero Puenteareas Uno. El barco, de armador de Vigo y bandera francesa, fue apresado en aguas del país el pasado 15 de octubre tras una inspección a cargo de miembros del SFPA y de la de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) en la que detectaron que no se habían retenido a bordo las capturas, es decir, había realizado descartes pesqueros. Tras un juicio dos días después, se le impuso una fianza de 130.000 euros para poder ser liberado. Pago que la armadora abonó.

En concreto, el buque había sido escoltado a l puerto de Castletownbere y detenido y su capitán compareció ante el Tribunal de Distrito de Bandon el 17 de octubre «acusado de un presunto delito por no conservar a bordo especies de pescado sujetas a cuota, en contravención de la obligación de desembarque».

Según la SFPA, el fiscal ordenó que el caso fuese derivado al Circuit Court (tribunal de nivel intermedio irlandés) y en una sesión penal celebrada en Cork se decretó la fianza para que el barco pudiese volver al mar. «La fianza ha sido aceptada y el barco ha sido liberado de su detención», completó la autoridad irlandesa.