Marruecos formaliza su pacto en pesca con Rusia por 4 años
Le permitirá faenar hasta 100.000 toneladas al año | El Kremlin quiere extenderse por África
REDACCIÓN
En el mes de abril Marruecos y Rusia firmaron un borrador de acuerdo de «cooperación» en materia pesquera de cuatro años de duración y que reemplazaba al que había expirado en 2024. En él se incluía un cupo de entre 90.000 y 100.000 toneladas anuales, a cambio de 7,75 millones de dólares al año y un pago adicional equivalente a una parte del valor de las capturas. Ese borrador quedó oficialmente firmado el pasado viernes por los máximos responsables de Asuntos Exteriores y Pesca de Marruecos y Rusia, Nasser Bourita e Ilya Shestakov, respectivamente.
El Kremlin —Vladímir Putin está participando en esta estrategia personalmente— ha suscrito acuerdos similares con varios países del continente africano en los últimos meses y aspira a extender la actividad de su flota en 18 estados ribereños.
