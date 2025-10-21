El Intecmar profundizará en la seguridad alimentaria a lo largo de 2026

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) incrementa un 3,62 % su presupuesto hasta las 5,5 millones de euros para 2026 con el fin de ahondar en la seguridad alimentaria y el refuerzo de la oceanografía.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el consejo de administración del citado instituto, en el que se ha dado cuenta del anteproyecto del presupuesto para el ejercicio 2026 y que asciende a 5.535.967 euros.

Desde Mar se informó de que esta consignación «constata la evolución significativa» que las cuentas del Intecmar vienen experimentando en la última década, pues la propuesta para 2026 es más del doble de la aprobada en 2013.