Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana

El pulpo se ha convertido en los últimos años en una especie de reclamo en múltiples mercados de todo el mundo, de ahí la puesta en marcha de investigaciones científicas con el objetivo de lograr su desarrollo en cautividad hasta conseguir una producción de escala industrial. Por lo pronto, el único abastecimiento es el de procedencia salvaje y es insuficiente: la industria de elaborados asentada en España adquiere materia prima de Marruecos, Mauritania, Ghana o Senegal, donde ha realizado inversiones para acceder al recurso directamente desde el origen. Eso sí, en los últimos meses se ha colado un proveedor inesperado: el sur de Inglaterra. Como analizó FARO la semana pasada, la «plaga» de pulpos en las costas de Cornualles y Devon ha sido de tal envergadura que está afectando ya a la propia campaña navideña de la comercialización pesquera en Galicia, dado que los cefalópodos se están comiendo los bueyes de mar y las vieiras que la comunidad importa de cara a las comidas festivas de final de año.

Cifras Récord en Brixham

El hecho es que, hasta ahora, Inglaterra ha logrado superar ya los registros de las lonjas gallegas en cuanto a comercialización de pulpos. Según los datos facilitados a este periódico por la compañía Brixham Trawler Agents, la empresa encargada de la subasta del puerto de Brixham —es el más rentable de toda Inglaterra—, las ventas totalizaron los 1.287.042 kilos. Dicho de otro modo, cerca de 1.300 toneladas, por encima de las 937 toneladas registradas en todos los pósitos gallegos desde el pasado mes de enero. Récord absoluto, confirma la responsable de Marketing de Brixham Trawler, Katie Brunt. Y a esta cantidad faltaría restarle la del condado de Cornualles, donde también se ha experimentado esta más que inusual prevalencia del cefalópodo. Que es el mismo que se captura en Galicia: Octopus vulgaris.

Un pescador del sur de Inglaterra con uno de los pulpos capturados. / Alan Steer

Un fenómeno histórico y el factor climático

Como también publicó este periódico, ambos condados ingleses registraron fenómenos similares con el pulpo en 1899-1900, en los años veinte y mediados de los años 50 del pasado siglo. En 1900, de hecho, el ictiólogo británico Walter Garstang publicó un estudio al respecto, titulado La plaga de pulpos y sus efectos en la pesquería de cangrejo y langosta. En aquel momento el investigador había aventurado que la gigantesca «prevalencia [del pulpo] guarda conexión con la elevada temperatura de los últimos veranos». Y hace unos días el investigador asociado de la Marine Biological Association (MBA) Keith Hiscock asociaba la «plaga» actual al mismo escenario, con «un incremento de dos o tres grados» de la temperatura del mar, en paralelo al hecho de que los dos últimos inviernos fueron especialmente benignos en la zona.

Investigación para predecir el futuro

Existe una investigación en marcha para tratar de despejar la incógnita en la que participan la propia MBA, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) del Gobierno británico, el Laboratorio Marino de Plymouth o la universidad de la misma ciudad. Los participantes en este trabajo han realizado encuestas online tanto a marineros como a buzos profesionales, todo para obtener el mayor número de datos posibles. «Los pescadores han estado en primera línea, observando cómo esta proliferación se desarrolla y cambia día a día. Su conocimiento y experiencia son indispensables para reconstruir el fenómeno», ha ilustrado el investigador independiente Simon Thomas. «A medida que nuestros mares se calientan debido al cambio climático, podemos esperar que eventos inusuales como este se vuelvan cada vez más comunes», ha complementado Bryce Stewart, responsable del proyecto e investigador principal de la MBA.

La especie que se ha extendido por el norte es la misma que la de las rías gallegas: «Octopus vulgaris»

Aunque esta enorme abundancia de pulpo podría considerarse una bendición, porque no tiene cuota y por su valor, es un problema para la pesca inglesa porque sus armadores no tienen una cadena engrasada de distribución que les permita explotarlo de la mejor manera.