Un cumpleaños inabarcable: Conservas Cerqueira celebra su 135 aniversario

No es posible conocer y explicar la evolución de la industria de elaborados de productos del mar sin las fábricas de salazón y de conservas. Con una artesanía que a día de hoy se complementa con equipamiento de última generación, son empresas que contribuyeron desde sus inicios a la democratización del consumo de proteína marina y, en paralelo, a la gran distribución de los productos por todo el país. Sin olvidar, de paso, su crucial contribución a la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Una de estas compañías es Conservas Cerqueira --hay muchas otras, como Conservas Antonio Alonso o Hijos de Carlos Albo--, cuyos orígenes se remontan a 1890. Este año celebra su 135 aniversario y una trayectoria «marcada por el esfuerzo, la tradición y una fuerte conexión con el mar que nos ha acompañado generación tras generación», ha publicado el grupo en sus redes sociales.

Imagen de archivo de Conservas Cerqueira / Cerqueira

«Lo que empezó como una pequeña fábrica artesanal ha evolucionado hasta convertirse en una de las conserveras más reconocidas de España, con una producción de más de 40 millones de latas al año y presencia en mercados de todo el mundo".

Manuel Méndez

De acuerdo a sus últimas cuentas anuales, Cerqueira ha superado los 45,5 millones de euros de volumen de negocio individual, con un resultado positivo de otros 4,85 millones.

La compañía, cuya marca por antonomasia es Pay Pay, inauguró en 2023 una nueva planta en Rianxo con más de 18.000 metros cuadrados de superficie, «apostando por la eficiencia, la digitalización y el respeto medioambiental». La planta supuso una inversión de 20 millones de euros.