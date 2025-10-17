El IEO-CSIC investiga la salud de los océanos en un estudio internacional

Personal científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha participado en la primera reunión del nuevo proyecto BioGeoSea enfocado en mejorar la observación, validación y modelización de las variables oceánicas esenciales biogeoquímicas y proporcionar indicadores clave del estado de salud del océano.

BioGeoSea (Enhancing Biogeochemical Essential Ocean Variables for European and Global Assessments) es uno de los proyectos financiado por la última convocatoria del programa Horizonte Europa de la Unión Europea para el período 2025–2029, liderado por la institución marina alemana GEOMAR. Su objetivo es profundizar en el conocimiento de la salud del océano combinando observaciones, modelos y productos derivados de datos. Además, actualizará los estándares de las variables oceánicas esenciales (EOV por su sigla en inglés) para reforzar la calidad de los datos y colaborará estrechamente con las partes interesadas para garantizar un impacto tangible en la sociedad.

El proyecto abordará los indicadores de acidificación del océano, la desoxigenación, la bomba biológica de carbono y los flujos de gases de efecto invernadero, con el propósito de actualizarlos para que apoyen la toma de decisiones ambientales y climáticas.

El proyecto dio comienzo oficialmente el pasado 1 de septiembre, y su lanzamiento se materializó durante la primera reunión celebrada entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en la sede del CSIC en Bruselas. Durante estos tres días, representantes del consorcio de las 16 instituciones asociadas participaron en jornadas de debate, planificación y trabajo conjunto, estableciendo las bases para avanzar en la mejora de las EOVs biogeoquímicas en evaluaciones (europeas y mundiales).