Las cofradías del Cantábrico unen fuerzas en Lugo por su futuro
La Interfederativa inicia su décima edición con la mirada puesta en tratar los desafíos comunes
El concello lucense de Viveiro acogió este jueves la primera de las dos jornadas de la décima Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico-Noroeste, un evento que impulsa desde hace años la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Lugo en colaboración con la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, y en la que participan representantes de las Federaciones de Cofradías de Guipúzkoa, Bizkaia, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y Pontevedra, así como la Federación Galega de Confrarías. Bajo el título Reflexiones sobre la pesca artesanal: sostenible, rentable y con futuro, el evento sirve un año más como foro de debate acerca de diferentes temas de interés para la flota de pequeña escala.
Durante la tarde de ayer, los representantes de los pósitos gallegos, asturianos, cántabros y vascos abordaron diferentes temas de interés y preocupación común para las cofradías de pescadores del Cantábrico-Noroeste, tomando como punto de partida las conclusiones de la última Interfederativa, que se había celebrado en Burela (Lugo) hace un año.
