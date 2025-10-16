La caballa europea sufre un «agujero» de un millón de toneladas en un lustro

El sector pesquero europeo no está para bromas y tiene clara una cosa: la flota tiene que dar ejemplo y ser sostenible, y por eso no puede quedarse callada ante la insostenibilidad de los terceros países que —como está ocurriendo con Reino Unido, Noruega, Islas Feroe, Islandia, Groenlandia— llevan años fomentando la sobrepesca de determinados recursos pesqueros de los que también viven los barcos de los Veintisiete, entre ellos los gallegos. Se trata de productos del mar como la caballa, una especie codiciada en el Cantábrico y que en los últimos años ha visto cómo se reducía significativamente su biomasa, lo que ha obligado a los expertos a revisar su estado y aconsejar una cuota cada vez más baja a fin de mejorar su conservación. La última recomendación ha sido todo un hachazo: como divulgó FARO, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) recomendó disminuir un 77% las posibilidades pesqueras de la xarda para 2026, otro mazazo para la bajura y para todos los cerqueros que ya afrontan una situación límite por el poco jurel y sardina disponible.

«La pesquería pelágica más importante y valiosa de la Unión Europea corre el riesgo de colapso», advirtieron ayer en un comunicado conjunto la Asociación Europea de Organizaciones Productoras Pesqueras (EAPO) y la patronal comunitaria de los pescadores, Europêche. Ambas organizaciones urgieron al Gobierno de Ursula von der Leyen a «actuar sin demora» contra el «comportamiento irresponsable» que promueven los Estados ribereños ajenos al bloque, haciendo hincapié en la «necesidad crítica de un acuerdo de reparto» para la próxima temporada.

Si se analizan los últimos cinco años y se cruzan las recomendaciones formuladas por los especialistas del ICES con las descargas que finalmente se produjeron, la caballa europea arroja un agujero de un millón de toneladas que se sobrepescaron solo en un lustro: cantidad que fue a parar al bolsillo de las flotas de terceros países en perjuicio de la economía pesquera europea. De ahí que los científicos hayan propuesto ahora que el máximo disponible para 2026 sean 174.357 toneladas de caballa frente a las 576.958 toneladas de 2025. Un tijeretazo que, de materializarse, conllevará «más de 43 millones de euros perdidos solo en ventas», denunciaron este miércoles desde el sector en declaraciones a FARO.