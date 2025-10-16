Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde el buque palangrero «Noruego» en aguas de Angola

El pesquero, antes con puerto base en Ribeira, fue vendido este verano a Angola

Arde el buque palangrero «Noruego» en aguas de Angola

Arde el buque palangrero «Noruego» en aguas de Angola / Cedida

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

El palangrero Noruego, de 28 metros de eslora y 198 toneladas de capacidad (expresada en gross tonnage o GT) ha sufrido un virulento incendio en alta mar. Según los datos de posicionamiento AIS, se encontraba en aguas de Angola en las últimas horas. No ha trascendido el estado de la tripulación, aunque fuentes del sector dan por hecho que no han sufrido percances.

Como exhiben las fotos facilitadas a FARO, las llamas alcanzaron varios metros de altitud, avanzando desde popa hasta el puente de gobierno.

El buque tenía puerto base en Ribeira hasta este mes de agosto, momento en que causó baja del censo del Ministerio de Pesca. Fue exportado a Angola, que es el pabellón que porta a día de hoy. El Noruego tiene casco de acero, fue matriculado en España en el año 2015.

Ahora bien, su construcción corresponde al año 2003; fue ensamblado en las gradas de Armón en Navia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents