Arde el buque palangrero «Noruego» en aguas de Angola
El pesquero, antes con puerto base en Ribeira, fue vendido este verano a Angola
El palangrero Noruego, de 28 metros de eslora y 198 toneladas de capacidad (expresada en gross tonnage o GT) ha sufrido un virulento incendio en alta mar. Según los datos de posicionamiento AIS, se encontraba en aguas de Angola en las últimas horas. No ha trascendido el estado de la tripulación, aunque fuentes del sector dan por hecho que no han sufrido percances.
Como exhiben las fotos facilitadas a FARO, las llamas alcanzaron varios metros de altitud, avanzando desde popa hasta el puente de gobierno.
El buque tenía puerto base en Ribeira hasta este mes de agosto, momento en que causó baja del censo del Ministerio de Pesca. Fue exportado a Angola, que es el pabellón que porta a día de hoy. El Noruego tiene casco de acero, fue matriculado en España en el año 2015.
Ahora bien, su construcción corresponde al año 2003; fue ensamblado en las gradas de Armón en Navia.
