La flota atunera española certifica el 95% de sus capturas con el sello MSC

Agrupada en la Organización Productores Asociados Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), la flota española de túnidos se ha convertido en la primera pesquería del mundo en certificar el stock de rabil del Océano Índico con el sello de Marine Stewardship Council (MSC) , lo que eleva al 95% sus capturas tropicales —345.000 toneladas anuales, el 7% de las capturas mundiales— certificadas en los tres océanos y bajo las cuatro Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) . Actualmente, 10 de los 12 stocks de atún capturados por la flota cuentan con certificación MSC: el rabil y el listado en los océanos Índico, Atlántico, Pacífico Occidental y Oriental, y el patudo en el Pacífico Occidental y Oriental. El 5% restante son dos stocks, el patudo del Atlántico y el del Índico, que presentan una evolución favorable en sus últimas evaluaciones científicas, lo que permitirá a Opagac avanzar hacia el objetivo del 100% de certificación en 2026.

La flota ha obtenido la certificación del rabil del Índico tras una evaluación independiente realizada por la entidad LRQA (antes Lloyd’s Register), que analizó aspectos como la solidez de sus sistemas de recopilación de datos, la cobertura del 100% de observadores a bordo —humanos o electrónicos—, la gestión responsable de los dispositivos de concentración de peces (FAD, por sus siglas en inglés) y la reducción de interacciones con especies protegidas. Según Julio Morón, director gerente de Opagac, «ser los primeros en certificar el rabil del Índico supone un paso decisivo hacia nuestro objetivo de contar con el 100% de las capturas certificadas».