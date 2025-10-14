El nexo gallego contra la pesca ilegal

Camerún, Gabón, Yibuti, Comoras, Mauricio, Mauritania, Benín, Senegal, Madagascar, Marruecos, Costa de Marfil, Togo, Túnez, Guinea y Seychelles. Son los países africanos de los 40 inspectores de pesca que ayer arrancaron su formación a bordo del A-41 Intermares, referente en cooperación internacional contra la pesca ilegal y el nexo que une Galicia con los guardianes de los océanos de todos los rincones del mundo. Este lunes dio el pistoletazo de salida a un nuevo curso que cumple su séptima edición —la quinta en la que toma al Puerto de Vigo como epicentro— y que llega tres meses después de la lección magistral que el pasado mes de julio recibió una remesa de 35 profesionales procedente de Latinoamérica, con representación de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Una sesión que durará hasta finales de octubre con el objetivo de aprovisionar a todos los asistentes de las herramientas y prácticas necesarias para que sus naciones promuevan una pesca sostenible, previniendo y erradicando todas aquellas prácticas que lastran la salud de sus mares.

Taehoon Lim, Pedro Galache, Pedro Blanco, Marta Villaverde y Carlos Botana, en la inauguración del curso. |

Promovidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las clases técnicas se impartirán a bordo de un buque escuela que se ha convertido en todo un símbolo de la defensa del entorno marítimo. Una auténtica «universidad flotante» a la que no dudó en subirse el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, en su primera visita oficial a Galicia este verano, en la que recordó que «la lucha contra la pesca ilegal no entiende de fronteras». Una nave de 79 metros de eslora con la que hace dos años, también en la ciudad olívica, se quedaban impresionados todos los ministros de Pesca de la Unión Europea, con motivo de la cumbre que los Veintisiete organizaron para debatir los asuntos de primer orden del sector.

Construido en 2009 en Armón Vigo, el A-41 Intermares está llamado a jugar un papel cada vez más relevante en la protección de las aguas. En julio, en plena visita del máximo responsable de la UE de los océanos, el ministro de Pesca, Luis Planas, avanzaba que España había remitido una carta a Bruselas para poner a disposición la embarcación, teniendo en cuenta que puede ser «un instrumento magnífico de cooperación y amistad» con todos los países donde el bloque comunitario «tiene acuerdos de pesca y donde llevamos a cabo una pesca sostenible».

«Correr rápido»

La inauguración de ayer fue presidida por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, a quienes se sumaron Taehoon Lim (FAO) y Pedro Galache (EFCA). Apelaron a la cooperación, la misma «cooperación internacional» a la que se refirió el presidente de Conxemar, Eloy García, durante su discurso de bienvenida al XIII Congreso organizado por su asociación junto con la FAO y el MAPA. «Solo desde la cooperación internacional podremos resolver los desafíos globales», señaló en concreto. «Sabemos que nuestra responsabilidad no es solo empresarial, sino también social y ambiental», agregó.

Las cosas están difíciles y especialmente en África, donde el subdirector general de la FAO y director de la División de Pesca y Acuicultura, Manuel Barange, apuntó precisamente en esta conferencia que «la pesca y la acuicultura tienen que ser una de las prioridades para luchar contra la desnutrición en el mundo». Hay que «correr rápido» en el continente, ya que la situación de hambruna no merma.