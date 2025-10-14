Kadis estudia cambiar el plan que redujo los días de pesca en el Mediterráneo

El comisario europeo de Pesca y Óceanos, Costas Kadis, ha asegurado que la Comisión Europea (CE) está estudiando la introducción de posibles cambios en el plan plurianual del Mediterráneo occidental que, en cualquier caso, «requerían de una evaluación de impacto que llevará tiempo».

Así lo ha señalado el comisario en una carta dirigida al presidente del Parlament de Baleares, Gabriel Le Senne, con motivo de una proposición no de ley (PNL) que fue aprobada el pasado mayo por la Cámara autonómica y que instaba a la CE a retirar la propuesta de reducción de días de pesca de arrastre planteada para este 2025 con el objetivo de evitar «poner en riesgo la vida del sector pesquero de Baleares», explicó.

La iniciativa, defendida por el PP y apoyada por buena parte de los grupos parlamentarios, también expresaba la solidaridad del Parlament con el sector pesquero del archipiélago y pedía al Gobierno central que se posicionara en contra de la propuesta de reducción de los días de pesca.

El comisario recordó que la CE adoptó el Pacto Europeo por el Océano, cuyo objetivo es «abordar la fragmentación de las políticas relacionadas con él». Kadis defendió que las medidas de conservación adoptadas este año, como una mayor selectividad de los artes de pesca y vedas espacio-temporales, «probablemente ayudarán a la recuperación de las poblaciones», especialmente de la merluza. Eso permitirá estudiar otras «flexibilidades» del marco jurídico actual en un futuro.