El IEO-CSIC acude a la mayor cita europea de acuicultura
Cinco centros del organismo, incluido el de Vigo, estuvieron en el Aquaculture de Valencia
Personal investigador de los centros oceanográficos de Vigo, Gijón, Santander, Murcia y Canarias del Instituto Español de OceanografÍa (IEO, CSIC) participaron en el evento Aquaculture Europe 2025 (AE2025) celebrado en Valencia, la reunión sobre acuicultura más influyente del sector en Europa.
Durante cuatro días, una veintena de científicas del centro presentaron 15 comunicaciones orales y más de 25 pósteres relacionados con la investigación acuícola en una cita que acogió a 3.115 participantes de 97 países.
En las más de 500 presentaciones orales y 400 pósteres se abordó el conjunto de disciplinas de investigación en acuicultura. Cabe destacar la sesión dedicada al proyecto THINKINAZUL introducida y moderada por su coordinador nacional Fernando de la Gándara del Centro Oceanográfico de Murcia, y en el que participó el centro de Vigo.
