Vigo forma contra la pesca ilegal a 40 inspectores procedentes de África

El buque escuela y de cooperación pesquera Intermares acoge hasta finales de mes los cursos de capacitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Autoridades, esta mañana en Vigo.

Autoridades, esta mañana en Vigo. / Pedro Mina

EFE | R. V.

El buque escuela y de cooperación pesquera Intermares acoge hasta finales de mes los cursos de capacitación para inspecciones de pesca portuaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La cita reúne en Vigo a cerca de 40 personas procedentes de países africanos como Camerún, Gabón, Yibuti, Comoras, Mauricio, Mauritania, Benín, Senegal, Madagascar, Marruecos, Costa de Marfil, Togo, Túnez, Guinea y Seychelles. El pasado mes de julio, fueron 35 inspectores de una docena de países iberoamericanos los que recibieron la formación.

A la inauguración de esta nueva edición, la séptima -quinta en el Puerto de Vigo-, de este curso internacional han acudido el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la conselleira do Mar de la Xunta, Marta Villaverde, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, además de representantes de la FAO y la EFCA (Agencia Europea de Control de la Pesca), con sede en Vigo.

Durante las próximas semanas, a bordo del Intermares adquirirán conocimientos técnicos, intercambiarán experiencias profesionales y reforzarán la cooperación internacional en materia pesquera.

El objetivo es capacitarlos en herramientas y prácticas que permitan a sus países promover una pesca sostenible y prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).

El buque Intermares, en la ciudad.

El buque Intermares, en la ciudad. / Pedro Mina

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha reafirmado la apuesta de España por la formación y la colaboración internacional para «contribuir a crear capacidades, mejorar la gestión de los recursos marinos y garantizar que la actividad pesquera se desarrolle de manera responsable, asegurando su futuro y el de las próximas generaciones».

Blanco ha advertido de que «la presión sobre los ecosistemas marinos, el impacto del cambio climático y la necesidad de garantizar medios de vida dignos a las comunidades costeras obligan a trabajar con determinación y responsabilidad».

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la «reputación internacional» de Galicia como «potencia en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en la misma senda que lo hace la FAO».

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha agradecido a la FAO que «una vez más haya confiado» en ellos para acoger por quinta vez este curso.

Una formación que, ha dicho, «servirá para conocer herramientas y prácticas que podrán aplicar los puertos pesqueros en sus respectivos países en su labor de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada».

Botana ha recordado que el buque escuela Intermares «tiene sangre viguesa» ya que fue construido en el astillero Armón.

