Los científicos del ICES aconseja bajar un 30% la cuota de gallo en Gran Sol, clave para Vigo
Proponen un máximo de poco más de 15.500 toneladas para las dos especies existentes | De adoptarse, supondrá un golpe para la flota «rapantera» olívica
La flota de Gran Sol tendrá un 2026 lleno de retos a nivel de cuotas si se confirma todo lo propuesto por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Los expertos, que se encargan de recomendar a la Comisión Europea y los Estados miembro qué cantidades de cada especie es sostenible pescar, han ido revisando a la baja los cupos de importancia para los gransoleros gallegos. Y si ya habían planteado un 5,7% menos en el caso del total admisible de capturas (TAC) de la merluza (hasta 54.912 toneladas) y una bajada del 3% para el rape (con un tope de 58.480 toneladas), ahora ha sido el turno del gallo. Tras los análisis de los indicadores de la pesquería, el ICES apuesta porque la flota comunitaria solo pueda capturar el próximo año 15.563 toneladas, lo que supone un hachazo del 30% respecto al TAC establecido para este curso. Un recorte que de ser adoptado supondrá un varapalo para la flota rapantera olívica.
La recomendación del Consejo fue publicada a finales de la semana pasada y corresponde a las zonas VIIb-k, VIIIa-by y VIIId, es decir, oeste y suroeste de Irlanda y golfo de Vizcaya. Era la principal que faltaba para el histórico caladero de Gran Sol y corresponde a la especie de gallo Lepidorhombus whiffiagonis, con un tope de poco más de 14.800 toneladas
Sumada a las cifras previstas para la especie Lepidorhombus boscii (gallo de cuatro manchas), de un máximo de 694 toneladas tanto para el próximo año como para los dos siguientes (2027 y 2028), el TAC de rapante debería ser de 15.563 toneladas, ese 30% menos respecto a las 22.011 fijadas para este año.
Una vez más, desde el ICES recuerdan que la suma de ambas especies de gallo para conformar el TAC «impide el control eficaz de las tasas de explotación de cada especie y podría dar lugar a la sobreexplotación de cualquiera de ellas». Es la cantidad más baja que recomiendan los científicos desde 2014 para una especie en una zona que es capturada principalmente por la flota española (es decir, la gallega) y la francesa, además de británicos e irlandeses en menor medida. «Los gestores deberían considerar una tasa de mortalidad por pesca más baja», dicen los científicos.
Se mantiene el máximo de 31 toneladas de raya mosaico
La raya mosaico (Raja undulata) es una de las que captura la flota pesquera en aguas gallegas y está sujeta al régimen de TACs y cuotas de la Unión Europea. Los científicos del ICES publicaron la recomendación para los próximos años en lo que respecta a la zona IXa, es decir, la que se extiende desde Fisterra hacia el sur, hasta el Golfo de Cádiz. Los expertos recomiendan un máximo de 31 toneladas hasta el 2028, lo que supone mantener las mismas cifras que vienen aconsejando desde 2019, si bien en los últimos años el TAC se estableció en el entorno de las 50 toneladas.
Este reparto de carácter plurianual también se da en el caso de la raya común (Raja clavata). El ICES ya había señalado que el máximo a capturar para este año y el siguiente estaría en 1.406 y 1.415 toneladas, respectivamente, en lo que concierne a la zona IXa. Para la VIIIc (que va desde Fisterra a País Vasco), las cantidades recomendadas para 2025 y 2026 eran de 363 y 354 toneladas, respectivamente. El TAC adoptado por los Estados miembro y Bruselas se decide para las dos zonas de forma conjunta, con un tope de 5.576 toneladas.
