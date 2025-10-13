El Cetmar ayuda en Chile a estimar el consumo de productos del mar

El coordinador del área de Socioeconomía del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), José Luis Santiago, ha participado en el taller de revisión y validación metodológica del consumo per cápita de productos del mar en Chile.

La iniciativa busca reforzar los procedimiento estadísticos que permiten calcular cuanto pescado y marisco come la población chilena. Este indicador, de carácter estratégico, forma parte de los compromisos del Gobierno de Chile para incrementar el consumo nacional de productos del mar hasta los 20 kilos por habitante en 2027.

Durante las dos jornadas analizaron diferentes enfoques metodológicos, desde el modelo agregado hasta un enfoque mixto que permite desagregar el consumo por especies clave como el salmón, jurel, mejillón o merluza.